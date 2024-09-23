ICORPUS.RU - самые последние новости часа: 23.09.2024

Итальянские дверные петли в Москве: Революция в качестве и стиле

ИнтересноеИтальянские дверные петли в Москве: Революция в качестве и стиле 16:50, 19 Авг.

Когда речь идет о выборе дверных петель, качество и надежность становятся первоочередными факторами. В Москве на рынке дверных фурнитурных решени...

Отключение сигнализации StarLine: Быстрое решение от АВТОРИТМ24

АвтоновостиОтключение сигнализации StarLine: Быстрое решение от АВТОРИТМ24 15:06, 15 Авг.

Введение

Сигнализация StarLine зарекомендовала себя как надежная противоугонная система, которая обеспечивает высокий уровень защиты авт...

Скупка старых монет в Москве с Капитал Голд

ИнтересноеСкупка старых монет в Москве с Капитал Голд 15:56, 06 Авг.

Введение

В Москве множество людей сохраняют старинные монеты как память о прошлом или как инвестиции, которые могут со временем приобрес...

Билеты ПДД 2024: Тренажер для сдачи экзамена

ИнтересноеБилеты ПДД 2024: Тренажер для сдачи экзамена 08:02, 21 Июл.

ПДД (Правила дорожного движения) постоянно обновляются, чтобы соответствовать современным реалиям и требованиям безопасности. В 2024 году произош...

Дагестанский Камень для Фасада

ИнтересноеДагестанский Камень для Фасада 11:18, 16 Июн.

Введение

Дагестанский камень на протяжении веков использовался в строительстве и отделке зданий благодаря своим уникальным характеристик...

Представлен Light Phone 3 – черно-белый смартфон без соцсетей за $799

НаукаПредставлен Light Phone 3 – черно-белый смартфон без соцсетей за $799 19:11, 13 Июн. Нью-йоркская компания Light Phone, занимающаяся разработкой минималистичных устройств, представила третью итерацию своего смартфона – Light Phone 3. ...

Представлен Xiaomi 14 Civi

НаукаПредставлен Xiaomi 14 Civi 19:11, 13 Июн. Xiaomi анонсировала в Индии нового представителя серии Xiaomi 14 – Xiaomi 14 Civi. Новинка получила дисплей с четырьмя изогнутыми углами – Gorilla Gl...

Вячеслав Моше Кантор: почему определение антисемитизма играет ключевую роль в деле борьбы с самим явлением

События странВячеслав Моше Кантор: почему определение антисемитизма играет ключевую роль в деле борьбы с самим явлением 19:11, 13 Июн. На сегодняшний день в числе общественных деятелей и экспертов по вопросам антисемитизма Вячеслав Моше Кантор выделяется особенно, во многом – своей л...

Как выбирать оружейный сейф

События странКак выбирать оружейный сейф 19:11, 13 Июн. Оружейный сейф — это важный элемент безопасности для всех владельцев огнестрельного оружия. Правильный выбор сейфа гарантирует надежное хранение оруж...

СКР отреагировал на наши публикации об освобождении лидера VIP -педофилов

Энергетика и РесурсыСКР отреагировал на наши публикации об освобождении лидера VIP -педофилов 19:11, 13 Июн. После серии расследований Rucriminal.info и ВЧК-ОГПУ, СКР отреагировал на шокирующую ситуацию, когда на свободу вышел ВИП-педофил Александр Сытин. Он...

«$5 млн для СКР»

Энергетика и Ресурсы«$5 млн для СКР» 19:11, 13 Июн. В Арбитражном суде Краснодарского края изобилие ручных судей, один из них судья Михаил Бобров, любимчик и верный председателю суда. Михаил Бобров, пр...

Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову

НовостиВайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову 19:11, 13 Июн. "Первый день фестиваля будет посвящен поддержке Украины, – рассказали организаторы фествиаля. – На сцену выйдут ведущие украинские и латв...

Невозможно отличить: 12 блистательных актеров, сыгравших звезд в кино

НовостиНевозможно отличить: 12 блистательных актеров, сыгравших звезд в кино 19:11, 13 Июн. Рене Зельвегер – Джуди ГарлендЗвезда "Чикаго" преобразилась в Джуди Гарленд, мать Лайзы Миннелли, в фильме "Джуди". Сюжет разворачивается спуст...

«Ведомости»: Минфин США расширил санкции против России в сфере IT

Энергетика и Ресурсы«Ведомости»: Минфин США расширил санкции против России в сфере IT 19:11, 13 Июн. Под раздачу попали IT-услуги для любых российских заказчиков. В первую очередь речь идёт о продаже программ для проектирования, облачных сервисов и у...

E1.ru: в Свердловской области школьник умер за сутки из-за внезапного сепсиса

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В Финляндии начнут вакцинацию от птичьего гриппа — остальным странам готовиться?

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Почему наша планета называется «Землей»

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МедицинаПортал российских остеопатов 19:09, 13 Июн. Хотите избавиться от боли в спине, шее, суставах? Или может быть вас беспокоит мигрень, нарушения пищеварения или проблемы со сном? Тогда вам точно с...

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Павел Дуров отдыхает в Кыргызстане вместе с блогером Гусейном Гасановым

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ФРС по силам остановить дивергенцию индексов США

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Благоприятное для доллара бездействие ФРС

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Люди и События«Почему он не в колонии?»: Известный адвокат возмущена «щадящим» условным сроком для Навального 19:05, 13 Июн. Лидеру ФБК в 2017 году продлили испытательный срок до 2020 года. Адвокат Сталина Гуревич вновь призывает МВД обратить пристальное внимание на персону...

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Люди и СобытияПоездка с риском для жизни: смолянин «налетел» на неожиданное препятствие на дороге в центре города 19:05, 13 Июн. Крышка люка, на которую наехал молодой человек, больно ударила не только по авто, но и по бюджету горожанина. Максим, герой нашей истории, — об...

Анализ USD/CAD: растет к отметке 1.3750, приближаясь к нижней границе восходящего канала

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Игры и ИнтернетПредставлена универсальная модель с открытым исходным кодом для манипулирования объектами роботов 19:05, 13 Июн. Публичный выпуск ChatGPT и других больших языковых моделей (LLM) позволил разработчикам по всему миру начать экспериментировать с этими моделями для ...

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